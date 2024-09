Pallacanestro Alghero, riprende l’attività del mini-basket

ALGHERO – Dopo la pausa estiva siamo pronti a tornare in campo con nuova energia e passione! I nostri istruttori dal 2 di settembre vi aspettano per una nuova stagione ricca di divertimento, allenamenti stimolanti e tante nuove amicizie!

Seguiteci per scoprire gli orari degli allenamenti, il nostro programma e unirvi a noi in un’avventura sportiva entusiasmante! Non vediamo l’ora di accogliere vecchi e nuovi amici sul campo da basket!..

GAZZELLE nate 2013-2014-2015 LUNEDI’ MERCOLEDI’ E VENERDI’ ORE 17:30-18:30

AQUILOTTI natI 2013-2014-2015 LUNEDI’ MERCOLEDI’ ORE 17:30-18:30, VENERDI’ ORE 17:30-18:30

LIBELLULE E SCOIATTOLI nate -nati 2016-2017 MARTEDI’ E GIOVEDI’ ORE 17:30-18:30

PULCINI E PAPERINE nari-nate 2018-2019-2020 MARTEDI’ E GIOVEDI’ ORE 16:30-17:30