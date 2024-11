Palestra Ipia, “Massima attenzione e richiesta ricognizione strutture alla Provincia”

Auspichiamo un intervento tempestivo della Provincia di Sassari, competente sugli istituti superiori, per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno della Palestra dell’Istituto Professionale di via Don Minzoni. Fortunatamente l’episodio di venerdì scorso non ha avuto conseguenze, ma le preoccupazioni dei genitori degli alunni e degli atleti che frequentano l’impianto rappresentano un segnale al quale l’Amministrazione, facendo proprie le preocuppazioni del dirigente scolastico, ritiene di dover rispondere con la massima sollecitudine”, così l’Assessore comunale all’impiantistica sportiva Enrico Daga sulla situazione venutasi a creare dopo il fatto accaduto alla giovane pallavolista.

“Benché dettata dalla contingenza – afferma l’Assessore – vogliamo rilanciare da subito, e lo chiederemo, la sinergia con la Provincia di Sassari per una programmazione coordinata finalizzata alla verifica delle strutture scolastiche, con particolare riferimento alle palestre e agli auditorium per verificare le condizioni strutturali in ordine alla sicurezza. L’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto – rimarca Daga – si sta caratterizzando per una forte attenzione allo sport e alla scuola, attraverso una robusta serie di investimenti nell’impiantistica sportiva e nell’edilizia scolastica, allo scopo di riqualificare e ammodernare il patrimonio comunale. Non di meno, crediamo che anche la Provincia possa partecipare a questa svolta con una presenza costante in ordine alla verifica della stabilità della sicurezza degli impianti.