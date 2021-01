Regione, il nuovo Piano Casa è legge

CAGLIARI – “Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (Presenti 51,votanti 50, si 31, no 19, 1 astenuto) il DL 108/A Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed altre disposizioni in materia di governo del territorio. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n 45 del 1989 e alla legge regionale n. 16 del 2017″, è il presidente del consiglio regionale Michele Pais, cosi come altri suoi colleghi di maggioranza, a dare la notizia del voto positivo dell’atteso provvedimento.