Pais: “300mila euro per la caserma dei Carabinieri di Alghero”

ALGHERO – “In arrivo dal Mit fondi a sostegno delle Forze dell’Ordine per la Sardegna. In particolare, il dicastero guidato da Salvini, ha ufficializzato lo stanziamento di 300 mila euro, per il 2024, per i lavori di sistemazione delle caserme dei Carabinieri di Alghero e Laconi. Sostegni concreti, dunque, per uomini e donne in divisa, che sono quotidianamente al servizio dei cittadini”. La conferma e annuncio del finanziamento arriva dal consigliere comunale algherese Michele Pais, coordinatore regionale della Lega.