Ottima stagione per il Parco, numeri positivi e soddisfazione |video

ALGHERO – Doveva essere la stagione della ripartenza e così è stato. Nonostante le diffuse difficoltà e le continue incertezze, derivanti dall’andamento dei contagi del Covid-19, il Parco naturale regionale di Porto Conte, è tornato a macinare numeri di grande rilevanza e, in certi casi, pure pre-pandemici rispetto alle sue principali attrattive. A farla da padrone, l’oasi

naturalistica di “Prigionette” che, da inizio anno ad oggi, ha superato le 14mila presenze con il mese di agosto che ha raddoppiato le presenze (oltre 4.000), rispetto agli anni scorsi. Da sottolineare la prestigiosa visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, con famiglia a seguito, ha ammirato le bellezze della “foresta demaniale” nota anche come “Arca di Noè”, è rimasto ammaliato delle bellezze visitate. Oltre la voglia di aria aperta e natura, anche quella di cultura ambientale e artistica con gli spazi museali di Casa Gioiosa (Centro multimediale immersivo Teleia, Museo della Memoria carceraria, il museo dedicato alle opere del maestro Elio Pulli e il Parco tematico sul Piccolo principe) che hanno registrato dei numeri più che positivi. Ottimo riscontro anche per il M.A.S.E., museo dedicato alla vita di Antoine de Saint’Exupery, autore del Piccolo Principe, che ha visto aumentare in maniera corposa le presenze rispetto le annualità precedenti. Partenza eccellente anche per la grande novità dell’Acquarium Rubrum (Torre di San Giacomo, bastioni di Alghero), primo acquario di corallo vivo in Italia, che ha avuto già numerose visite, nonostante sia stato inaugurato nel giugno di quest’anno. “Dopo un periodo molto complicato, a causa delle note vicende derivanti dalla pandemia, abbiamo uno scenario nuovamente molto positivo – commenta il Presidente dell’Azienda Speciale Raimondo Tilloca – siamo soddisfatti dei numeri registrati quest’anno, in particolare della storica visita del Capo dello Stato, e stiamo già lavorando per implementare presenze e promozione di Parco e Area Marina Protetta”