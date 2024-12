“Ospedali, parcheggi a pagamento: introiti già inseriti nel Bilancio della Giunta Cacciotto”

ALGHERO – “Si sono presentati alle elezioni comunali come il cambiamento, parlando di città inclusiva e di condivisione nelle scelte. A ridosso delle festività natalizie hanno deliberato l’istituzione di parcheggi a pagamento sperando che i cittadini algheresi, distratti dal clima natalizio, non si accorgessero di nulla. Dopo il polverone che si è sollevato a seguito del nostro intervento, l’amministrazione comunale tenta di correre ai ripari sostenendo che la delibera adottata serva a migliorare il servizio sosta in città. Riguardo le aree parcheggi esterne agli ospedali parla di sosta parassita e fa intendere che le aree a pagamento sono istituite per risolvere tale problema. Tutto ciò non corrisponde al vero, in quanto le vere motivazioni a fondamento di tale scelta si trovano nell’altra delibera, la n. 381/2024, adottata in pari data, nella quale l’amministrazione da atto che “si tratta di nuove aree che consentiranno un più efficiente servizio all’utenza oltreché di nuove entrate da impiegare nei servizi di competenza comunale sempre più messi a rischio di contenimento a causa delle accresciute esigenze della collettività”. Il testo della stessa delibera continua sostenendo che “nel tempo alcuni stalli sono stati soppressi a seguito dell’avvenuto rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico a favore di attività commerciali o per esigenze di ampliamento della sosta per residenti nella zona ZTL.”

“Quindi, dal testo degli atti si evince in maniera inequivocabile che i parcheggi a pagamento negli ospedali cittadini hanno la sola funzione di generare nuove entrate, peraltro inserite nel bilancio di previsione (per l’anno 2025 si prevede l’introito derivante dai parcheggi a pagamento di 3.850,000,00 euro)”.

“Inoltre, nelle due delibere adottate non si parla né di utilizzare le nuove tecnologie né di migliorare il servizio sosta in città, motivazioni queste utilizzate a posteriori solamente per cercare di placare gli animi degli algheresi, inorriditi dalle scelte dell’amministrazione. La nostra segnalazione era volta ad evidenziare le criticità di tale scelta, informare i cittadini e far riflettere gli attuali amministratori sull’opportunità di rivedere le loro decisioni. Come partito politico svolgiamo il nostro ruolo di controllo degli atti e riteniamo che la reazione scomposta di taluni amministratori sia fuori luogo. Nel diritto romano imperiale, era ritenuto colpevole di lesa maestà chiunque arrecasse oltraggio all’imperatore in qualità di capo dello Stato. Tale ipotesi mal si concilia con il sistema democratico in cui viviamo e per ottenere il quale ci siamo sempre battuti. Continueremo, nel rispetto di tutte le posizioni, a svolgere il ruolo che ci compete”.

Segretario Cittadino Psd’Az

Giuliano Tavera

LA DELIBERA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO

deliberazione n. 381-2024