Orizzonte Comune, “bell’incontro tra nuovi aderenti e temi importanti”

ALGHERO – “Sabato ad Alghero si è tenuto un bell’incontro per presentare i nuovi gruppi che hanno aderito ad Orizzonte Comune e per fare una sintesi dei progetti che vedono la collaborazione del Comune di Alghero con l’assessorato regionale del turismo, in diversi settori: dagli eventi alle fiere, nazionali ed internazionali, dal turismo accessibile al rilancio del progetto delle 7 città regie.

Sono intervenuti all’incontro assieme al Coordinatore regionale Franco Cuccureddu, il coordinatore provinciale Massimo Rizzu, i rappresentanti del circolo di Alghero: Antonio Cardin, Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi e, graditissimi ospiti, il sindaco Raimondo Cacciotto, e l’assessore Enrico Daga”, cosi da Orizzonte Comune.