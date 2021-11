Opere, scuole, viabilità e servizi: 2,5milioni subito per Alghero

ALGHERO – Oltre 2,5 milioni di euro che vengono immessi nel circuito economico della città con un programma di investimenti che l’Amministrazione Conoci ha predisposto con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2020. Opere pubbliche, edilizia scolastica, sport, viabilità, programmazione, sviluppo economico, sono alcuni dei settori in cui la ramificazione delle risorse verrà a concretizzarsi. Oggi nella Conferenza stampa di illustrazione delle misure adottate dalla Giunta Conoci con la delibera di variazione al bilancio che determina le direzioni delle risorse, il Sindaco Mario Conoci, presenti gli Assessori Giovanna Caria, Emiliano Piras, Antonello Peru, Andrea Montis, Maria Grazia Salaris, Giorgia Vaccaro, ha sottolineato il forte impulso che le misure avranno. “Investiamo in ogni settore, con particolare attenzione alle ricadute sul tessuto economico e sociale, soprattutto con uno sguardo alla programmazione che ci consente di attuare il nostro programma e di avviare un ciclo di investimenti che si integrano su quelli in itinere destinati a cambiare il volto della città”, ha affermato il Sindaco. Così, dal nuovo volto dell’ingresso di Alghero con il progetto di riqualificazione dell’area Don Bosco – Mariotti ( 820.000 euro) alla realizzazione di una palestra nella scuola di via XX Settembre ( 250 mila euro ) ai cofinanziamenti per le opere della scuola di via Tarragona ( 85.000 euro ) e per il Palazzo Civico ( 200.000 euro ) si snoda una lunga serie di investimenti per opere e per manutenzioni straordinarie, tra le quali il progetto di adeguamento dei locali comunali di via Michelangelo ( 300.000 euro ) che diventeranno sede della Secal, lasciando così spazio a Sant’Anna per il trasferimento dei Servizi Sociali, così come da programma dell’Amministrazione, tuttora al Quarter. Molti i campi di intervento, anche con misure relativamente minori, ma di forte rispondenza alle richieste della cittadinanza, come il caso della manutenzione della strada Carrabuffas ( 60.000 euro) e dell’acquisizione dell’area di via Fratelli Accardo ( 30.000 euro ) che permetterà finalmente di mettere in sesto la relativa sede stradale.

