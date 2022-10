Omnium Cultural, “Anem vers los 30 anys mirant al futur”

ALGHERO – “Anem vers los 30 anys mirant al futur”. È il titolo della manifestazione culturale organizzata dall’Òmnium Cultural de l’Alguer in occasione della visita del presidente di Òmnium, Xavier Antich, e di altri membri del direttivo nazionale, nonchè di presidenti di altre sedi territoriali dell’entità catalana, per l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione. Sabato 8 ottobre, alle ore 11, l’inaugurazione dei nuovi locali dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64, alla presenza di Xavier Antich, del Sindaco di Alghero, dei rappresentanti delle istituzioni locali e dei soci dell’associazione.

Sempre sabato 8 ottobre, alle ore 18.30, l’atto culturale presso il Teatro civico “Gaví Ballero”. Presenti Xavier Antich, il Sindaco di Alghero, il presidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, Stefano Campus, soci e collaboratori storici e attuali dell’associazione, si parlerà dell’attività in favore della lingua svolta dall’Òmnium Cultural de l’Alguer in quasi 30 anni, dal 1993 ad oggi.

Seguirà il concerto dei catalani Borja Penalba e Mireia Vives e degli algheresi Franca Masu e Claudio Gabriel Sanna, accompagnati da Salvatore Maltana e Luca Falomi. Verrà proposto un vasto repertorio di canzoni catalane e algheresi, alcune delle quali molto note al pubblico. L’entrata è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Chi ancora non ha prenotato lo può fare inviando una email a omnium.alguer@gmail.com o un messaggio telefonico ai numeri: 347 938 1764 (Stefano Campus) o 340 066 3006 (Carla Valentino).