Oltre le polemiche, Mulas su Carrabuffas

ALGHERO – “Abbiamo letto, in queste ore, una significativa segnalazione del Consigliere del “Gruppo Misto” Monti relativamente allo stato della viabilità di Carrabuffas. Segnalazione che mi da il destro per informare la cittadinanza e nello specifico il neonato comitato di Carrabuffas che, anche a seguito del mio interessamento e sollecitazione di qualche tempo fa, l’assessore Antonello Peru si è reso immediatamente disponibile per intervenire riguardo alle problematiche, alcune annose, vetuste e mai risolte, di questa porzione del territorio comunale che vede risiedere tante persone e diverse importanti aziende. Nello specifico, l’assessore Peru ha richiesto una variazione di Bilancio al fine di mettere in sicurezza la strada per Carrabuffas e la sistemazione delle parti ammalorate. Siamo in attesa dello stanziamento delle somme che non appena saranno disponibili verranno celermente utilizzate per dare le risposte attese. Non ci sottraiamo ai nostri impegni e a quanto è possibile fare per la nostra città. Per il resto, lasciamo cadere le provocazioni che poco hanno a che fare col bene comune. Sono ben accetti, invece, i consigli e suggerimenti utili a fare crescere la nostra città”.

Christian Mulas

Capogruppo Consigliare Fratelli d’Italia