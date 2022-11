Olbia si riprende il Mondiale di Rally

CAGLIARI – Il Rally Italia Sardegna, in programma dal 1 al 4 giugno 2023, resta in calendario fino al 2025 dopo l’accordo raggiunto tra l’Automobile Club d’Italia e il promoter WRC. La tappa italiana del mondiale farà base ad Olbia, dopo l’ultima stagione in cui la gara ha fatto “tappa”, anche ad Alghero che, di fatto, saluta il grande evento sportivo nonostante la location del centro catalano sia sempre stata apprezzata dai team e piloti. L’edizione 2023 rispetterà la tradizione di sempre e presenterà un percorso ancora una volta a firma di Tiziano Siviero, che ruoterà intorno al quartier generale del capoluogo gallurese.