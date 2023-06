Nuovo depuratore di S M Palma, soddisfazione di FI. Plauso a Peru

ALGHERO – Il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per il via libera dell’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, al progetto definitivo per i lavori sull’impianto di depurazione della borgata di Santa Maria la Palma che tratta anche le acque reflue provenienti da Fertilia, Maristella, gli scarichi industriali provenienti dalla Cantina S. Maria La Palma e quelli provenienti da alcune strutture ricettive situate nelle vicinanze.

Si tratta di interventi che erano stati sollecitati dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alghero, Antonello Peru, che in occasione di diversi incontri con Abbanoa, alla presenza dell’Egas, aveva chiesto con forza che venissero destinate risorse per adeguare l’impianto di Santa Maria La Palma che serve una porzione importante del nostro territorio.

Questo intervento va ad aggiungersi all’ulteriore progetto di rifacimento della ormai deteriorata condotta in fibrocemento della Nurra, anche questo caldeggiato dall’Assessore Peru che si è fatto portavoce delle istanze del vasto territorio della Nurra che comprende la borgata di Santa Maria La Palma, l’Arenosu, il nostro aeroporto e la zona industriale di San Marco.