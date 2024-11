Nuovo Consiglio d’Amministrazione per la Società In House, Nurra presidente

ALGHERO – La Società In House ha il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha proceduto oggi alla nomina del Presidente Luca Nurra e dei consiglieri Lucia Malavolti e Antonio Cardin.

Il Sindaco ha voluto ringraziare i precedenti amministratori della Società, il Presidente Gennaro Monte, e i componenti Giuseppe Cardi e Nadia De Santis, per il lavoro svolto e per il senso di responsabilità istituzionale mostrato in questa ultima fase. Al nuovo Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione il Sindaco ha rivolto i più sinceri auguri di proficuo lavoro al servizio della città.