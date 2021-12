Nuovi spazi al Marino, iniziati i lavori: parla Pais |video

ALGHERO – Questa mattina il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais si è recato all’Ospedale Marino “Regina Margherita” per effettuare un sopralluogo in occasione dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e modifiche dei locali dell’ex Casa Suore situati al secondo piano e per i quali la Regione Sardegna ha impegnato una spesa complessiva di 750mila euro. “Oggi iniziano i lavori al secondo piano dell’Ospedale Marino – ha dichiarato il Presidente Pais – un intervento importante che la sanità algherese attendeva da anni e che presto diventerà realtà”.

“Anche nei periodi più caldi dell’emergenza pandemica – precisa il Presidente Pais – la Regione non ha mai fatto mancare il sostegno attraverso gli interventi necessari per adeguare prontamente tutte le strutture sanitarie del territorio. In particolare, solo per l’Ospedale Marino di Alghero, dagli inizi del 2020 sono stati stanziati complessivamente oltre 2,7 milioni di euro”.

“I lavori che iniziano oggi nell’ala dell’ex Casa Suore, chiuso da oltre vent’anni in uno stato di trascuratezza e dimenticanza – ha rimarcato Pais – tendono a restituire una porzione importante di 500 metri quadrati dell’Ospedale Marino alla collettività anche nell’ottica di un rafforzamento dei servizi sanitari, non solo di Alghero ma dell’intero territorio del nordovest della Sardegna”.

“Nel 2022, quando entrerà in vigore la riforma sanitaria, l’Ospedale Marino sarà trasferito all’A.O.U. di Sassari. Si tratta di un passaggio importante perché questa struttura rientrerà nella rete formativa dell’Università di Sassari e rappresenterà un miglioramento della risposta sanitaria e diventerà un centro di eccellenza per la Sardegna. Quindi – precisa Pais – nessun depotenziamento ma, al contrario, un rafforzamento rispetto al passato”.

“Fin dall’inizio del mandato – sottolinea Michele Pais – abbiamo preso dei precisi impegni con la città per salvaguardare, migliorare ed efficientare le strutture sanitarie algheresi dopo decenni di abbandono, nonché scongiurare il serio pericolo sul destino dell’Ospedale Marino che rischiava la definitiva chiusura e vendita dell’immobile”. Grazie alla determinazione e deciso intervento del Presidente della Regione Christian Solinas e dell’Assessore Mario Nieddu, la Sanità del territorio, e più in generale quella del nordovest Sardegna, ha avuto l’attenzione che merita”.

https://www.youtube.com/watch?v=P7knKrLp1bE