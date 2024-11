Nuova Cda Alghero In House, Orizzonte Comune esprime soddisfazione

ALGHERO – “Il coordinamento locale di Orizzonte Comune esprime grande soddisfazione per la nomina di Antonio Cardin nel consiglio di amministrazione della società partecipata Alghero In House e ringrazia il Sindaco Raimondo Cacciotto per aver accolto la nostra indicazione . Motivo che ci inorgoglisce tutti e che ci carica della giusta responsabilità per dare il meglio di noi stessi al servizio della partecipata. I migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Cardin , a Lucia Malavolti ed al Presidente Luca Nurra”.

Orizzonte Comune Alghero