Salta il Consiglio, “La maggioranza riprende a bisticciare”

ALGHERO – “Oggi 11 gennaio il consiglio comunale era convocato alle ore 17,30. Dopo vari tentativi di rianimarlo (con ben 3 appelli senza numero legale) alla fine, alle ore 19, il Presidente si decide a chiuderlo e a dichiararlo deserto. Ancora una volta dunque il consiglio comunale non si può tenere e i punti all’ordine del giorno non si possono discutere per le guerre interne alla coalizione che sostiene (si fa per dire…) il sindaco Conoci. In definitiva, dopo i grandi proclami di inizio anno, la maggioranza riprende a bisticciare e alla prima occasione deflagra rumorosamente”.

Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in Comune, PD e M5stelle