“Noi Campo Profughi? Dalla destra algherese profonda ignoranza”

ALGHERO – “Definire la coalizione avversaria un : CAMPO PROFUGHI, anziché un campo largo, non è secondo noi un segno di concetto politico serio, di eleganza, di lungimiranza e di rispetto. Il farlo nella città di Alghero che è rappresentata da una borgata storica come Fertilia fondata da profughi istriani e polesani denota una ignoranza culturale radicata e profonda. Ci auguriamo sia stato un banale inciampo, una svista, una disattenzione che, siamo certi, verrà prontamente rettificata, anche perché, se non sbagliamo, è proprio da quella parte politica che ogni anno viene tristemente ricordata la triste esperienza dei profughi giuliani”.

Orizzonte Comune/Podemos

Alghero