“No alle rinnovabili a tutto costo, figlie della sinistra green”

CAGLIARI – “Il segretario Sbarra, oltre ad aver giustamente sottolineato l’importanza della mobilitazione popolare sul tema delle rinnovabili, ha colto nel segno, mettendo in evidenza ciò che manca alla Sardegna: un progetto chiaro e definito di politica energetica. È ormai evidente che la Giunta Todde non abbia ancora deciso quale strada intraprendere e continui a vagare a luci spente nella gestione di un settore di importanza fondamentale come l’energia”. Lo ha detto Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, commentando le parole di Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl, a Cagliari per il Consiglio regionale dell’Unione sindacale territoriale.

“Serve un progetto che metta insieme la presenza del metano, che la presidente Todde non vuole, attraverso una rete che domani possa garantire l’arrivo dell’idrogeno – ha aggiunto Truzzu – Così da creare, insieme alle rinnovabili, un equilibrio delle fonti energetiche. Alla Sardegna servono costi adeguati e certezze per lo sviluppo delle aziende. Altrimenti, il rischio è proprio quello a cui stiamo assistendo quotidianamente: tanta confusione con l’assalto al territorio e un pesante rischio di speculazione sulla pelle dei sardi. Non condividiamo la visione ideologica della transizione energetica, che vuole le rinnovabili a qualsiasi costo, figlia legittima della sinistra green”.