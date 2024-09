No alla devastazione eolica, parte la raccolta fondi su GoFundMe.

ALGHERO – Il “La rete dei comitati – Pratobello 24 Un popolo in marcia contro la speculazione eolica e

fotovoltaica” lancia una campagna di funding online sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere

fondi con l’obiettivo di portare avanti la battaglia legale contro gli speculatori e in difesa della

Sardegna.

Questa campagna si inserisce nel clima di forte contestazione da parte di una fascia sempre più

larga della popolazione sarda che si è riunita intorno alla presentazione della Legge Pratobello 24

per fermare l’invasione nell’isola di pale eoliche e pannelli fotovoltaici: un autentico pericolo per il

futuro dei sardi e della Sardegna.

La raccolta fondi nasce dalla consapevolezza che la presentazione della Legge Pratobello è un atto

sì importante, ma che è solo l’inizio di un lungo cammino. Un cammino in cui sarà necessario

l’aiuto di tutti.

Le donazioni serviranno in particolar modo a: sostenere nel tempo gli impegni legali e gli iter

burocratici per la presentazione della Legge Pratobello; mantenere alta l’attenzione sul tema con

campagne di informazione; sostenere l’attività sul territorio dei gruppi di attivisti afferenti a

Pratobello 24 – Un popolo in marcia.

“Non siamo contrari alla transizione energetica, hanno dichiarato i rappresentanti de La rete dei

comitati – Pratobello 24 Un popolo in marcia, ma alla speculazione avviata ai danni della nostra

isola. Per tale ragione, abbiamo più volte chiesto l’apertura di un dialogo con il governo

nazionale, che invece si è sempre sottratto all’interlocuzione. Davanti a questo rifiuto, è chiaro che

dobbiamo darci da fare per far sentire la nostra voce, e in questa battaglia ogni tipologia di aiuto

sarà utile. Se una transizione energetica deve essere avviata in Sardegna noi dobbiamo essere parte

attiva di questo dialogo e delle decisioni che prenderemo in merito”.

Accedendo alla piattaforma GoFundMe chiunque potrà fare una donazione dalla cifra minima di

cinque euro. Sulla pagina della campagna saranno dati aggiornamenti costanti sull’andamento dei

risultati, sulla destinazione dei fondi e sulle spese sostenute – sempre in totale trasparenza.

Per fare una donazione e per approfondire le premesse e gli obiettivi della campagna, è disponibile

la pagina dedicata sulla piattaforma GoFundMe accessibile al seguente link:

https://gofund.me/69b67a2e