“Never NEET…Giovani in Fermento”, mercoledi evento conclusivo al Parco

ALGHERO – Mercoledi 20 settembre si terrà a Casa Gioiosa sede del Parco di Porto Conte evento finale del progetto “Never NEET…Giovani in Fermento”. Il Progetto “Never NEET … Giovani in Fermento” è giunto al termine. Un lungo percorso avviato nel Giugno 2022 con la creazione di un Gruppo di Progetto e la costituzione del gruppo partecipanti che ha visto protagonisti 9 giovani under 35 nell’ambito del bando “Fermenti in Comune”, coinvolti in attività professionalizzanti e formative che hanno preso il via proprio a partire dall’area protetta del Parco di Porto Conte.

“Never NEET … Giovani in Fermento” è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in accordo con l’ANCI) presentato dal Comune di Alghero in qualità di capofila e in partenariato con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la cooperativa “Ecotoni” e la società di formazione “SIDER”.

Oltre un anno di attività, svolte in aula e sul territorio: dai lavori di cura e riqualificazione del verde ai percorsi formativi sulla sicurezza sul lavoro, l’uso di macchine da giardino, corso di “Instagrammer” e per l’acquisizione di alcune nozioni base sulla redazione di un comunicato stampa, nonché la sperimentazione del lavoro di una piccola emittente locale. L’attività inoltre è proseguita, in alternanza alle fasi formative e lavorative, con brevi escursioni nell’Ecomuseo di Porto Conte per la conoscenza del territorio protetto.

Mercoledì 20 Settembre, alle ore 10.30 presso Casa Gioiosa, ci sarà l’evento finale, con diversi interventi, in cui verranno presentati alla stampa e alle istituzioni i risultati del progetto.