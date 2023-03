“Never Neet…Giovani in fermento”, il progetto ottiene grande riscontro e prosegue [FOTO]

“Never Neet…Giovani in fermento”: prosegue il progetto di formazione e di professionalizzazione per under 35 promosso dal Comune di Alghero in collaborazione con il Parco di Porto Conte. Proseguono le attività del progetto Never Neet…Giovani in fermento” che coinvolge una decina di giovani, che non hanno proseguito gli studi e risultavano inoccupati, e che dallo scorso novembre stanno partecipando all’iniziativa che vede come partner il Parco naturale regionale di Porto Conte, coordinati dal capofila Comune di Alghero – Assessorati ai Servizi Sociali e Ambiente. Gli under 35, protagonisti del progetto si sono resi partecipi di alcune importanti attività professionalizzanti e formative proprio a partire dall’area protetta del Parco di Porto Conte con il coordinamento del Ceas – Centro di educazione ambientale del Parco e della AMP. Qui si sono svolti i lavori di cura e riqualificazione del verde e alcuni dei percorsi di formazione previsti dal progetto: sicurezza sul lavoro, uso di macchine da giardino (decespugliatori, taglia siepi, etc.), corso di “Instagrammer”, acquisizione di alcune nozioni base sui media e sulla redazione di comunicati stampa inerenti le attività da loro svolte.

I giovani coinvolti hanno anche visitato l’emittente regionale Catalan Tv, con sede da anni ad Alghero, per conoscere l’organizzazione e il lavoro di una televisione locale, esperienza utile per realizzare materiali divulgativi, oltre che per attivare e gestire la pagina facebook del progetto, realizzata proprio durante il corso. Ciascun partecipante è stato dotato di un tablet per l’elaborazione di contenuti personalizzati. L’attività del progetto prosegue alternando fasi formative e lavorative, con escursioni nell’Ecomuseo del Parco alla scoperta del territorio protetto.

Nel contempo sono state realizzate una serie di ulteriori azioni sul campo che hanno coinvolto i giovani, guidati dal partner Ecotoni, nella riqualificazione di alcune aree della città e in particolare l’ex-Merenderia, il Parco Hemmerle, un’azienda florovivaistica a Rudas e anche l’area della “ex Villa del direttore” a Porto Conte. Il progetto “Never NEET … Giovani in Fermento”, che continuerà per alcune settimane, è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in accordo con l’ANCI – presentato dal Comune di Alghero in qualità di capofila in partenariato con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la cooperativa “Ecotoni” e la società di formazione “SIDER”.