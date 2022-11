“Never Neet…Giovani in Fermento”, entra nel vivo il progetto del Comune e Parco di Porto Conte

ALGHERO – “Never NEET … Giovani in Fermento”. Ieri mattina nella sede del Parco di Porto Conte la presentazione del progetto alle Istituzioni. Presenti il Sindaco Conoci, l’assessore Salaris e il direttore Mariani. Iniziativa importante per ragazzi e ragazze che devono ancora trovare la giusta collocazione nel mondo del lavoro.

Questa mattina a Casa Gioiosa le istituzioni locali hanno dato il loro saluto ai giovani partecipanti del Progetto “Never NEET … Giovani in Fermento”. Alla presenza del Sindaco Mario Conoci, dell’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, del Dirigente Alessandro Alciator, del direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani e dei responsabili del progetto, per il Comune, Cristina Pisapia, per il Parco, Antonella Derriu, per la cooperativa Ecotoni Chiara Rosnati e per il gruppo Sider Maria Scanu. Un progetto di “Inclusione Sociale Giovanile” e “Tutela Ambientale” rivolto a 10 giovani under 35 – relativo al bando “Fermenti in Comune” promosso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in accordo con l’ANCI – presentato dal Comune di Alghero in qualità di capofila e in partenariato con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la cooperativa “Ecotoni” e la società di formazione “Sider”.

Un percorso avviato nello scorso Giugno, con la creazione di un Gruppo di Progetto per la programmazione delle attività preliminari e la costituzione del gruppo di giovani partecipanti. Proprio Casa Gioiosa dal mese di Novembre ha ospitato l’avvio delle attività formative in aula e quelle di riqualificazione e cura di aree verdi naturalistiche del nostro territorio protetto. Il Ceas Porto Conte, nello specifico, guiderà i partecipanti con un ricco programma che si snoderà in 4 fasi di lavoro dedicate all’educazione ambientale, sperimentando nuove attività educative e lavorative legate alla valorizzazione e alla fruibilità delle aree protette del Parco di Porto Conte e dell’AMP.

“Un progetto importante con capofila l’Amministrazione e con i già citati partner, Parco di Porto Conte, Ecotoni, Sider, che – ha detto il Sindaco Mario Conoci – accompagnano i partecipanti del corso verso nuove attività e professionalità, in questo caso, nel campo della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale offrendo loro una prospettiva su due temi concreti con anche il raggiungimento dell’obiettivo di intercettare le esigenze dei ragazzi tramite socializzazione e preparazione al mondo del lavoro”.

“Un’iniziativa di grande rilevanza che vede alcuni giovani algheresi impegnati in attività formativa – ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salari – l’Amministrazione ha voluto fortemente che questo progetto partisse proprio dal Parco di Porto Conte, Ente che metterà i partecipanti in condizione di poter approfondire le proprie conoscenze connesse al mondo del lavoro e anche di poter sviluppare capacità imprenditoriali affinché un domani possano perfino trovare le forze per camminare con le proprie gambe”.

“Siamo molto contenti di condividere questo progetto e dunque oggi poterlo raccontare -ha commentato il direttore Mariano Mariani – spesso le istituzioni hanno difficoltà nell intercettare i desiderata delle persone e di quelle dei giovani nello specifico; grazie a progetti del genere possiamo diffondere l’attività ambientale anche tramite l’attivazione di nuovi percorsi formativi e magari perfino lavorativi e professionali – e ancora il Direttore – anche il Parco di Porto Conte può diventare la soluzione per la possibilità di carriera di nuove risorse che, una volta qualificate, potranno, perchè no, dare sostegno anche alle varie attività in seno al Parco”.