Nasce ufficialmente il “Grande Centro”, evento per il programma

CAGLIARI – Domani, mercoledì 20 settembre, alle ore 10,30 nella sala dell’Hotel Regina Margherita, in V.le Regina Margherita 44 a Cagliari, è convocata una conferenza stampa dei rappresentanti del Grande Centro per illustrare i punti programmatici delle forze politiche centriste, civiche e autonomiste. Cosi si legge nella comunicazione che vede la nascita del “Grande Centro” con le sigle Sardegna Al Centro – 20Venti, UDC, Azione, Uds e altre sigle che saranno comunicate domani. Aggregazione che si sviluppa anche in altri centri, compreso Alghero, in vista delle prossime elezioni regionali, comunali e provinciali.