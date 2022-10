Nasce il primo Governo di Destra con Meloni premier

ROMA – “Vi ringrazio per l’attenzione con cui avete seguito i lavori per la formazione del nuovo governo – ha detto Mattarella -. Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale”. “E’ stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Il capo dello Stato ha conferito l’incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato l’incarico e ha presentato l’elenco dei ministri. Il giuramento del governo domani alle 10.

Ecco la lista

Matteo Piantedosi ministro dell’Interno

Crosetto ministro della Difesa

Santanchè ministro del Turismo

Schillaci ministro della Salute

Meloni, proporrò Mantovano sottosegretario alla Presidenza

Matteo Salvini alle Infrastrutture e vicepremier

Tajani e vicepremier e ministro degli Esteri

Roccella ministro Famiglia la natalità e Pari opportunità

Calderoli ministro Affari regionali

Pichetto ministro per la Pubblica amministrazione, senza portafoglio

Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento

Locatelli ministro per le Disabilità, senza Portafoglio

Giorgetti ministro dell’Economia

Nordio Ministro della Giustizia

Lollobrigida ministro dell’Agricoltura

Musumeci ministro per il mare e il Sud

Urso ministro Sviluppo Economico

Valditara ministro dell’Istruzione e del merito

Casellati ministro per le Riforme

Sangiuliano ministro della Cultura

Fitto ministro agli Affari Europei

Zangrillo ministro dell’Ambiente