Sbarca Gioventù Nazionale, vertici di Fdi ad Alghero

ALGHERO – “Il 4 marzo, alle 18, presso il “polisoccorso” in via Liguria, 14, insieme a tanti ospiti regionali e nazionali daremo via al nuovo nucleo di Gioventù Nazionale Alghero”, così tramite social da Fratelli d’Italia Alghero.

“Anche ad Alghero nasce un alternativa militante e giovane all’immobilismo dei nostri giorni. Numerose sono le sfide che ci attendono, dalle battaglie nazionali a quelle per migliorare la nostra città e molto altro ancora”

“Siete pronti a fare la differenza? Venite a scoprire di più su di noi partecipando all’evento del 4 marzo, oppure scrivendoci in chat per qualsiasi vostra domanda. Se hai tra i 14 e i 32 e vuoi metterti in gioco non esitare a contattarci nei nostri profili social!”