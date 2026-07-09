Mulas, Martinelli e Bamonti: “RiqualifichiAMO i campi sportivi della scuola Maria Immacolata”

ALGHERO – “I consiglieri comunali Christian Mulas, Gianni Martinelli e Alberto Bamonti chiedono all’Amministrazione comunale che, venga destinata una somma per ridare vita e riqualificare il campo di calcetto e il campo da basket della scuola Maria Immacolata via Giovanni XXIII, due spazi che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per la crescita sportiva e sociale di intere generazioni di giovani.

«I giovani sono un patrimonio della nostra comunità e rappresentano il nostro futuro. Oggi più che mai è necessario investire su di loro, creando opportunità di incontro, inclusione e crescita attraverso lo sport. Quei campi hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi ragazzi e meritano di tornare a essere luoghi vivi, sicuri e accoglienti», dichiarano i tre consiglieri.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione dello sport che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto sta portando avanti con importanti investimenti e progettualità dedicate alle attività sportive. In questo contesto nasce “RiqualifichiAMO”, il progetto promosso da Christian Mulas, Gianni Martinelli e Alberto Bamonti, che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.

L’obiettivo del progetto è restituire ai ragazzi e ai cittadini spazi sicuri, accessibili e moderni, dedicati alla pratica del calcetto, della pallacanestro e del tennistavolo, trasformando cortili scolastici e aree pubbliche in autentici luoghi di aggregazione, inclusione e socialità.

“RiqualifichiAMO” si propone come un progetto innovativo, capace di coniugare la riqualificazione urbana con il benessere delle nuove generazioni. L’idea è quella di fare dello sport uno strumento di educazione, partecipazione e prevenzione del disagio giovanile, restituendo alla città spazi che diventino il cuore pulsante della comunità.

«Siamo convinti concludono Christian Mulas, Gianni Martinelli e Alberto Bamonti che investire nei giovani significhi investire nel futuro della nostra città. Riqualificare questi campi non significa soltanto sistemare due impianti sportivi, ma offrire nuove opportunità di crescita, di inclusione e di socializzazione. Ci auguriamo che questa proposta possa trovare il sostegno dell’Amministrazione nella prossima variazione di bilancio, affinché il progetto “RiqualifichiAMO” possa diventare presto una realtà concreta al servizio della comunità.»