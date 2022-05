Mountain bike al Parco, vincono Piras e Carboni

ALGHERO – Stefano Piras nei master e Gabriele Carboni nei giovani e Raffaella Saravo femminile. Questi i nomi dei vincitori assoluti della 2^ Gran fondo del Timidone, svolta domenica scorsa, 8 maggio 2022 e ospitata all’interno del Parco di Porto Conte, in uno spettacolare palcoscenico naturale, gara valida come 3° ed ultima prova circuito “Granfondo Sardinia Cup 2022” e 5° prova circuito “Granfondo Calendario Regionale 2022”. Si aggiudicano la maglia finale del circuito Gran fondo Cup con la somma dei tempi ,Marco Serpi ( Arkitano Mtb) per gli uomini e Raffaela Saravo ( Ajo – Ergen Team) per le donne.

200 Atleti provenienti da tutta la Sardegna si sono contesi il podio percorrendo 45 Km con un dislivello in ascesa complessivo di circa 1300 metri; Un percorso più breve, con 16 Km e 500mt di dislivello, riservato alle categorie Esordienti e Allievi, e infine un’escursione non agonistica verso Cala della Barca e i principali sentieri del Parco di Porto conte.

Giornata spettacolare con la prospettiva dello scenario del Parco di Porto Conte. Passaggi mozzafiato: Cala della Dragunara , Capo Caccia, Timidone, le calette di Porto Ferro, Prigionette e Cala Barca. Nella classifica generale si sono distinti al primo posto Stefano Piras dell’Alghero bike, al secondo, Andrea Lovicu del team Demurtas Bike, e al terzo Davide Uras di Bosa Bike ASD. Per le categorie Femminili: prima Raffaella Saravo, Ajo-Ergen Team, seconda Sofia Bonfanti, Ajo-Ergen Team, terza Congaintu Laura, Ajo-Ergen Team. Per le categorie Giovanili, primo Carboni Gabriele, Alghero Bike, Secondo Sarrizzu Pietro, Sinnai MTB, terzo Porcu Salvatore, Pedale Siniscolese.

Le classifiche:

Donne Elite: Raffaella Saravo, 1° posto, Sofia Bonfanti 2° posto.

Elite Master Sport: 1 Marco Serpi, 2 Michael Giua, 3 Pietro Mureddu

Junior: 1 Moi Matteo, 2 TRincas Davide, 3 Pani Nicola

Master 1: 1 Eros Piras, 2 Alessandro Scanu, 3 Paolo Balzani.

Master 2: 1 Gilleri Roberto, Dessi Luca, 3 Onidi Enrico

Master 3: 1 Piras Stefano, 2 Luvicu Andrea, 3 Uras Davide

Master 4: 1 Marras Sandro, 2 Atzeni Paolo, 3 Grieco Umberto

Master 5: 1 Lampis Omar, Saddi Alessandro, 3 Deriu Alessio

Master 6: 1 Atzeni Giorgio, 2 Baduena Paolo, 3 Meli Maurizio

Master 7 : 1 Pani Renato, 2 Moro Merella Renato, 3 Podda Giovanni Antonio

Master 8: 1 Serra Vittorio, 2 Caboni Giulio, 3 D’Urso Salvatore

UN: 1 Fanni Andrea, 2 Ardu Jacopo, 3 Torrella Luca

Women 1: 1 Marisa Claudetta, 2 Caria Silvia

Women 2-3: 1 Congiantu Laura, 2 Collu Giorgia, 3 Tonelli Laura

Allievi 1: 1 Porcu Antonio, 2 Satta Simone, 3 POddighe Gabriele

Allievi 2: 1 Carboni Gabriele, 2 Sarritzu Paolo, 3 Pibiri Edoardo,

Esordienti Donne-: 1 Paolesu Camilla, 2 Mulas Calzia, 3 Marroccu Chiara

Esordienti 1: 1 Folegani Mattia, 2 Solinas Cristian, 3 Pirisino Christian

Esordienti 2: 1 Caboni Luigi, 2 Nocco Lorenzo, 3 Atella Leonardo