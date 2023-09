Moro (capogruppo regionale UDC) al Parco: finanziamenti, progetti e iniziative

ALGHERO – Questa mattina il consigliere regionale, Pietro Moro, Capogruppo in Consiglio Regionale dell’UDC e componente della IV Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna che si occupa di governo del territorio, pianificazione paesaggistica, tutela dell’ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, ha fatto visita al Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana.

Il capogruppo regionale dell’UDC ha incontrato il Direttore Mariano Mariani con cui si è parlato delle varie progettualità, attività e iniziative dell’Ente. In particolare dei diversi obiettivi raggiunti e altri ancora da ottenere rispetto alle opere in itinere e anche alla crescita attrattiva dell’Ecomuseo in connessione allo sviluppo economico e alla crescita del territorio.

L’onorevole Moro, accompagnato dal Dott. Pala a dalla Dott.ssa Rosati, insieme al presidente della commissione Ambiente Mulas e al consigliere comunale Ansini, ha effettuato una visita all’interno degli spazi espositivi, attrazioni e musei presenti nella sede del Parco a Casa Gioiosa e facenti parte dell’Ecomuseo di Porto Conte.