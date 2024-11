Moria pesci nel Calich, “Batterio marino, nessun pericolo per la salute: ottimo lavoro della Commissione”

ALGHERO – “Ottimo lavoro della Commissione Consiliare all’Ambiente e ringraziamenti al Servizio Veterinario della ASL di Sassari per la pronta gestione del problema della moria di pesci nella Laguna del Calich

Il presidente Consiliare all’Ambiente Christian Mulas esprime soddisfazione per l’immediato e tempestivo intervento del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Sassari, che ha preso con sollecitudine in carico la situazione della moria di pesci nella Laguna del Calich, risolvendo prontamente il mistero che ha colpito la fauna ittica locale.

A seguito delle analisi condotte congiuntamente con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Cagliari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stato identificato il batterio Photobacterium damselae subspecie piscicida come causa dell’epidemia. Questa malattia batterica ha colpito principalmente i cefali, le orate e le spigole presenti nello stagno. È emerso che il batterio si sviluppa soprattutto nei mesi estivi, quando la temperatura dell’acqua supera i 20°C e la salinità si attesta tra il 20% e il 30%.

Le analisi hanno escluso che la moria sia causata da inquinamento delle acque e hanno confermato che non vi è alcun rischio per la salute pubblica, in quanto la malattia non è trasmissibile all’uomo.

La Commissione Consiliare all’Ambiente esprime il proprio apprezzamento per l’efficacia con cui il Servizio Veterinario ha affrontato la situazione, monitorando e analizzando con rapidità e professionalità il fenomeno, garantendo così tranquillità alla comunità. È un esempio di eccellente cooperazione tra le istituzioni per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Un sincero ringraziamento va inoltre a tutti i tecnici, i veterinari e i ricercatori coinvolti, il cui impegno e dedizione sono stati fondamentali per risolvere questa problematica in tempi brevi.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare a stretto contatto con le autorità sanitarie e ambientali per garantire la salute dell’ecosistema della Laguna del Calich e del nostro territorio”.

Christian Mulas

Presidente della commissione consiliare Ambiente