Monumenti Aperti Alghero, al via la macchina organizzativa

ALGHERO – Si rimette in moto ad Alghero la macchina organizzativa in previsione della 21esima edizione di Monumenti Aperti, prevista per le giornate del 13 e 14 maggio 2023. Comune di Alghero e Fondazione Alghero in collaborazione con Imago Mundi, l’associazione culturale che coordina la rete a livello nazionale, confermano il format che tanto successo riscuote negli anni con l’apertura al pubblico, nei giorni della manifestazione, di monumenti e siti culturali grazie al racconto e alla partecipazione di volontari e studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città.

Nell’ottica di ampliare l’offerta culturale della manifestazione e rafforzare il riconosciuto ruolo sociale dell’evento anche attraverso il coinvolgimento attivo dell’associazionismo locale, il Comune di Alghero e la Fondazione invitano i referenti degli istituti scolastici cittadini e delle associazioni culturali a partecipare alla riunione organizzativa che si terrà il prossimo giovedì 9 marzo alle ore 16, presso la Sala Mosaico al piano terra del Museo Archeologico, con ingresso da Largo Lo Quarter. Tra i punti in discussione le modalità organizzative dell’edizione 2023 e l’elenco dei siti/monumenti da “adottare”.