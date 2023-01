Monica Chessa ritorna alla guida della Lega di Alghero

ALGHERO – Monica Chessa è la nuova segreteria della Lega di Alghero. Aveva guidato il partito in Riviera del Corallo in passato, ma per alcune scelte del Carroccio aveva interrotto il suo percorso da segretaria, e attuale responsabile del dipartimento regionale Pari opportunità. A seguito del congresso cittadino è stata nuovamente indicata alla guida della Lega catalana. Del direttivo fanno parte anche Gadoni e Angius. Alcuni rumors, dopo questo cambio al vertice della Lega, danno per certi alcuni riflessi sull’assetto della Giunta Conoci in particolare, ovviamente, nella casella occupata dal partito in dote all’assessore Giorgia Vaccaro,