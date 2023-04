Mobilitazione Nord Ovest, Udc presente: “Basta attese sulle troppe istanze”

ALGHERO – “Prosegue la mobilitazione del Nord Ovest. Questa mattina assemblea a Porto Torres.

Nello stabilimento industriale Eni prima e nella centrale elettrica di Fiume Santo poi, si fa il punto su industria e energia. La scorsa manifestazione si era tenuta ad Alghero e riguardava la condizione critica e sfavorevole di trasporti e mobilità. L’UDC col gruppo consigliare presente per sostenere le istanze del territorio del Nord Ovest e in particolare di Alghero che attende da troppi anni, troppe risposte”, cosi sui social il capogruppo dell’UDC e presidente della quinta commissione Christian Mulas, insieme al Presidente del Consiglio Lelle Salvatore e al presidente della seconda commissione Nina Ansini, rispetto alla manifestazione di oggi in difesa del Nord Ovest Sardegna e per reclamare quanto necessario che la Regione e lo Stato devono fare per rimettere in moto questa porzione dell’Isola. Presidio che vede la presenza delle varie Amministrazioni coi sindaci di Alghero, Porto Torres, Sassari e degli altri centri, insieme ai sindacati e alla popolazione che, oramai, da tempo, sui vari temi, pare piuttosto rassegnata.