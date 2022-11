Misericordia, Di Nolfo: “Non ci fidiamo di Fois, annullare la vendita”

ALGHERO -«La sospensione della vendita all’asta del bene della Provincia non basta, servono immediatamente atti formali da parte della Provincia. In primis, una determina che metta nero su bianco l’annullamento della procedura di vendita e, successivamente, un atto che ceda in comodato d’uso trentennale gratuito l’immobile a chi lo ha costruito e reso quello che è, un pilastro del volontariato e della cultura ad Alghero. Ricordo che quando la Confraternita della Misericordia ha preso in mano lo spazio si trattava di un rudere e che lo ha trasformato in un luogo d’eccellenza: biblioteca, volontariato sanitario, servizio di autoambulanza e tanto tanto altro. Non ci possiamo fidare di chi, come l’attuale commissario straordinario della Provincia Pietrino Fois (quota Riformatori Sardi), ha soltanto pensato di fare cassa sulla pelle dei propri concittadini e di chi, come il sindaco Conoci (quota Lega-Psd’az) si è voltato dall’altra parte. Annullamento della vendita e cessione a lunghissimo periodo alla Misericordia, questa è la richiesta di tutta la cittadinanza di Alghero.»