Misericordia, Consulta del Volontariato contro la Provincia

ALGHERO – La Provincia di Sassari fa cassa: mette in vendita la sede della Confraternita della Misericordia di Alghero e “sfratta” una storica istituzione associativa, riferimento per il volontariato di Alghero e di tutta la Sardegna. La solidarietà della Consulta del Volontariato di Alghero e del CSV Sardegna Solidale.

La Consulta del Volontariato di Alghero e il CSV Sardegna Solidale ODV unitamente alle organizzazioni di volontariato della Città di Alghero esprimono solidarietà e vicinanza alla Fraternità della Misericordia di Alghero: la vendita, e il contestuale “sfratto” della storica Associazione di Volontariato “Confraternita della Misericordia di Alghero”, sono uno sconsiderato attacco al presidio di gratuità e di solidarietà presente da decenni in città e alle centinaia di volontari che si sono avvicendati nei servizi gratuiti alla comunità, oltre ad essere un inaccettabile monito negativo per tutto il volontariato.

L’08 novembre u.s. nel sito istituzionale della Provincia di Sassari è stato pubblicato un “Avviso bando di asta pubblica per l’alienazione d’immobili di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Sassari.” La delibera di alienazione (n. 25 del 10/10/2022) è firmata dall’Amministratore Straordinario Pietro Fois e dal Segretario Generale, Giancarlo Carta. La delibera del Bando di alienazione è a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Nord‐Ovest, Sicurezza Nord‐ Ovest della Provincia di Sassari, Vittoria Loddoni . Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2022‐ 2024 costituisce allegato al Bilancio di Previsione Pluriennale 2022‐2024.

Si evidenzia nella Delibera che “ inserito nel Piano per l’annualità 2022, a seguito della nota di indirizzo dell’Amministratore Straordinario fra gli altri c’è l’ Ex Casa Cantoniera sita in Via Papa Giov. XXIII –Alghero(classificato al NCT del Comune di Alghero al Foglio 71 P.lla 73). E nella Tabella del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Triennio 2022‐2024 è scritto testualmente “Attualmente occupato da società ONLUS ma contratto non regolarizzato”

L’Amministrazione Provinciale di Sassari rende noto che il giorno 15/12/2022, alle ore 10 , presso gli uffici del Settore Edilizia e Patrimonio N.O. ‐ Sicurezza N. O. in Sassari ‐ in Via Lorenzo Auzzas 5 (quartiere Li Punti ‐ loc. Baldinca) nei locali del Padiglione n. 3, si terrà un pubblico esperimento d’asta, con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo di gara secondo le disposizioni di cui agi articoli 73, lett. c), e 76, primi tre periodi, del RD 23/05/1924 n. 827, dei lotti elencati nella tabella di cui alla delibera n. 48 del 30/11/2021.

Il Lotto 1 fa riferimento allo stabile ubicato ad Alghero, Ex Cantoniera Via Papa Giovanni XXIII n. 41 F. 71 Part. 73 Consistenza 2864 m3 Cat B/1 Prezzo di gara 1.000.000,00 Euro.

Questi i fatti.

La Provincia di Sassari sta dunque mettendo in vendita per 1 Milione di euro, quella che tutti ‐ ad Alghero e nel resto della Sardegna come in tutta Italia ‐ conoscono come la Sede della Misericordia, per tanti anni anche sede del Sa.Sol. Point n. 19 di Alghero del CSV Sardegna Solidale.

Già casa cantoniera abbandonata, divenuta un rudere, è stata sottratta all’abbandono e all’incuria, ristrutturata e recuperata con il lavoro di tanti volontari e con le donazioni di tanti cittadini.

Recuperata alla Città di Alghero con servizi essenziali e indispensabili (primi fra tutti il Soccorso sanitario e la Protezione Civile) resi gratuitamente a tutti i cittadini dai volontari della Misericordia.

Ma in quella sede – sempre grazie all’intraprendenza dei volontari ‐ ha preso corpo anche una biblioteca attrezzata, molto frequentata, che ospita volumi di grande valore storico e culturale.

Quella sede per decenni, sotto la presidenza dell’indimenticato Mario Sari, ha ospitato anche la sede del Sa.Sol. Point n. 19 di Alghero del CSV Sardegna Solidale, la rete della solidarietà in Sardegna.

Perché dunque mettere in vendita un patrimonio storico‐culturale‐associativo che ha arricchito e che continua ad animare la Città?

Dentro e fuori la sede di Via Giovanni XXIII della Confraternita della Misericordia di Alghero c’è il mondo del volontariato, della cultura, del soccorso sanitario, della protezione civile. Donne e uomini, giovani e adulti, che quotidianamente si mettono al servizio della comunità e di chi in essa fa più fatica e soffre di più.

Non si può mortificare (con tutte le conseguenze) la libera iniziativa di generosi e competenti volontari che spesso hanno investito la loro stessa esistenza in un servizio di prossimità ispirato dalla gratuità.

Né si può accettare che la motivazione di fondo sia quella di “fare cassa”!

Noi volontari aderenti alla Consulta del Volontariato di Alghero insieme alla grande famiglia del CSV Sardegna Solidale vogliamo unirci ai volontari della Misericordia, alla Città e alla Diocesi di Alghero, all’Amministrazione Comunale, a tutti gli enti di terzo settore della Città per fare fronte comune e contrastare chi non ha nessuna considerazione della solidarietà (salvo richiederla per i propri personali bisogni) per perseguire finalità di lucro.

Via Giovanni XXIII 41 ad Alghero è stata, è e deve restare la sede della Confraternita della Misericordia e degli encomiabili e irrinunciabili servizi che presta alla Città!

Alghero, 15 novembre 2022

Per la Consulta del Volontariato di Alghero Per il CSV Sardegna Solidale ODV Sergio Melis Giampiero Farru