Mensa, Musu: massima attenzione

ALGHERO – “Nessun ritardo, massima attenzione sul servizio di refezione scolastica”, così il presidente della Commissione Giuseppe Musu replica all’ennesimo comunicato stampa delle opposizioni sulla convocazione della commissione consiliare deputata a discutere sul servizio di refezione scolastica. “Infatti – spiega – alla luce di alcune lamentele rappresentate nelle ultime settimane in particolar modo dai genitori della scuola di Fertilia, alcuni rappresentanti del plesso, insieme alla commissione mensa e all’azienda fornitrice del servizio, alla presenza dei funzionari della pubblica istruzione, dell’assessore e del sottoscritto, sono stati convocati in una riunione per approfondire le criticità ed individuare soluzioni. La posizione assunta fin dal primo giorno di avvio del servizio mensa è stata, da parte dell’Amministrazione, di un puntuale e attento controllo attraverso i responsabili dell’ufficio pubblica istruzione con una verifica costante del capitolato d’appalto”

“Alcune criticità risolte, mentre alcune emerse nell’ultimo periodo, saranno ancora oggetto di discussione nella commissione prevista per lunedì mattina alle ore 10,00 alla quale parteciperanno i responsabili dell’azienda Serenissima ristorazione.

Quindi nessuna distrazione ma anzi massima attenzione per poter procedere ad un miglioramento complessivo del servizio”.