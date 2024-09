“Meglio tardi che mai, la Todde si accorge finalmente del dramma siccità”

CAGLIARI – “Meglio tardi che mai. Finalmente la Giunta Todde si è accorta dell’emergenza idrica e dopo alcuni mesi di proteste del mondo dell’agricoltura e della Minoranza in Consiglio regionale ha deliberato l’invio di una richiesta al Ministero dell’Agricoltura per ottenere il riconoscimento di ‘eccezionale avversità atmosferica’, che, come avevamo a più riprese segnalato, è un passaggio fondamentale per far accedere le aziende agricole ai contributi nazionali”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato il provvedimento odierno della Giunta regionale.

“Ci sarebbe da ridere, se non avessimo consapevolezza delle precarie condizioni che vivono agricoltori e allevatori, leggendo che la Giunta parla di ‘rapida soluzione’, quando è da mesi che sollecitiamo il provvedimento, e di ‘impegno concreto’, quando a metà settembre stanno ancora parlando di ‘richiesta formale’ – ha aggiunto Truzzu – Speriamo che almeno per quanto riguarda l’epidemia di ‘lingua blu’ ci sia una maggiore prontezza nell’affrontare il problema, che registra un incremento dei focolai negli allevamenti sardi. Servono interventi urgenti e concreti che possano aiutare le aziende a contenere le perdite e un maggiore coinvolgimento e confronto con le associazioni di categoria”.

“È arrivato il momento che Giunta e Assessorato, finora immobili, dimostrino efficienza, senza chiamare in causa inesistenti responsabilità del Governo nazionale, così da fornire risposte concrete ad un settore fondamentale per la Sardegna”, ha concluso il Capogruppo di FdI