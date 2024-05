+Media, Elezioni l’Aguer in centro: confronto acceso tra Di Nolfo e Pais | video

ALGHERO – Proseguono, e continueranno con alcuni tra i big candidati, fino all’ultima settimana delle elezioni i confronti tra i vari esponenti degli schieramenti in campo. Questa volta i protagonisti del format targato +Media + tra Valdo Di Nolfo e Michele Pais, entrambi con un lungo bagaglio di esperienza nell’attività politica e amministrativa della città di Alghero e soprattutto neo-consigliere regionale e presidente del Consiglio Regionale uscente.

Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Raimondo Cacciotto e Marco Tedde rappresentano un passato ed un presente importante anche nel campo politico regionale. In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024 si sono confrontati sui temi di più stretta attualità con qualche scintilla sulla sanità, opere pubbliche e altro.

ECCO IL CONFRONTO TRA DI NOLFO E PAIS:

https://www.youtube.com/watch?v=51-eitMDClo