+Media, confronto tra Piras e Vaccaro: piani e regolamenti ancora da approvare

ALGHERO – Confronto tra l’assessora allo Sviluppo economico di Alghero di Centrodestra, Giorgia Vaccaro, e Onella Piras, già a capo degli stessi uffici e delegata con la giunta Bruno. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto, partendo dai temi del commercio, si sono confrontati sulle principali emergenze cittadine in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024. Si è parlato del problema dell’urgenza del Piano del Commercio anche per regolamentare il pesante carico antropico che sta subendo da anni il centro storico e dunque indicare nuove aree di sviluppo e vincolare quelle delle parte vecchia ad attività identitarie, tipiche e tradizionali.

https://www.youtube.com/watch?v=LYrL9ZbD5v8

