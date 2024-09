Mascia a Latte Dolce a S M di Pisa: “Patto per le periferie”

SASSARI – «Un patto per assicurare piena cittadinanza anche a chi abita nelle aree più periferiche,

troppo spesso dimenticate o trascurate, collaborando per rendere ogni quartiere più

vivibile, più sicuro, più efficiente, in grado di favorire la crescita di quello spirito

comunitario da cui può discendere una maggiore cura per gli spazi pubblici e per le

persone con cui si vive a stretto contatto». È la proposta operativa lanciata dal sindaco

di Sassari, Giuseppe Mascia, da Santa Maria di Pisa e Latte Dolce.

Accompagnato dal vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, Tore Dau,

dall’assessora alle Politiche abitative, Patrizia Mercuri, dall’assessore alle Infrastrutture

per la mobilità, Massimo Rizzu, dal capo di Gabinetto, Fabio Pinna, e dal consigliere

comunale Gianluigi Onida, ieri pomeriggio Mascia ha incontrato una rappresentanza di

cittadine e cittadini che abitano negli edifici di edilizia popolare di proprietà del Comune,

tra via Paganini, via Monteverdi e via Bottego. Nel corso del sopralluogo, che aveva

l’obiettivo di toccare con mano le emergenze da tempo denunciate dalle persone

interessate, il sindaco ha assicurato il massimo impegno suo e dell’amministrazione per

ovviare ai problemi più evidenti, che si trascinano da moltissimi anni. In cambio, ha

chiesto e ottenuto la piena disponibilità al dialogo e al confronto, come avviene tra

persone e istituzioni che perseguono gli stessi obiettivi.

Infiltrazioni, umidità, problemi strutturali, ringhiere pericolanti: il tour tra le storture che

caratterizzano i condomini comunali ha permesso di constatare una lunga serie di cose

che non vanno, compreso lo stato di abbandono di alcune aree esterne che

potrebbero, al contrario, ospitare aree giochi per le bambine e i bambini o spazi per la

socialità delle inquiline e degli inquilini. Con grande senso di comunità e con grande

spirito di appartenenza al quartiere, la delegazione che ha accolto il sindaco si è messa a disposizione di Mascia per redigere un elenco preciso e puntuale sui problemi e sulle

cose da fare, così da stabilire responsabilità e competenze e, soprattutto, trovare

assieme agli uffici dei settori competenti il modo di risolvere le criticità.

«Questo non è che il primo passo, abbiamo intenzione di utilizzare ogni strumento utile

per coinvolgere la comunità nelle scelte che ci attendono», afferma Mascia. «Per prima

cosa visiteremo tutti i quartieri – annuncia – perché è fondamentale che le nostre

concittadine e i nostri concittadini percepiscano l’amministrazione come vicina e

presente». Anche perché l’obiettivo è lo stesso. «Vogliamo lavorare insieme a chiunque

abbia a cuore la città e voglia contribuire a renderla migliore – conclude il sindaco –

dalle case alle piazze, lavoriamo per diffondere la cura e il rispetto degli spazi pubblici,

solo così è possibile assicurare pari dignità a ogni parte del territorio comunale».