Maristella a secco, “Conoci e Peru si diano una mossa”

ALGHERO – “Nonostante le proteste degli abitanti di Maristella sono passati oramai

15 giorni dall’ordinanza del Sindaco che vietava e vieta l’uso potabile

dell’acqua nelle case della borgata , risulta scandaloso che non siano

bastati 15 giorni per ripristinare l’ uso normale dell’acqua nei

rubinetti e il via vai dell’autobotte nella piazza non può certamente

sopperire alla situazione, inoltre in queste giornate di maltempo

specialmente per le persone anziani la situazione di fa sempre più

drammatica, ci auguriamo che il sindaco e l’assessore competente si

diamo una mossa e battano un colpo per far si che Abbanoa ripristini

nell’immediato la situazione ridando normalità ad una parte importante

della nostra comunità che sempre più viene trattata da zona di serie B e

non alla pari dei algheresi abitanti in citta.

Ci domandiamo se questa situazione fosse capitata in città saremo

stati 15 giorni in questo stato o se avremmo fatto di tutto per

ripristinare la normalità? Oggi più di ieri crediamo che ogni

cittadino residente abbia e debba essere trattato alla stessa maniera e

debba avere garantiti gli stessi servizi e lo stesso trattamento a

prescindere se viva in città o in periferia e l’acqua è bene ricordarlo

è un servizio primario ed indispensabile per il quale ogni cittadino non

può fare a meno”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD