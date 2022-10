Marco Tedde: Neurologia di Ozieri, si eviti chiusura

CAGLIARI – “Si eviti la chiusura di Neurologia di Ozieri”. Il consigliere regionale di FI Marco Tedde, membro della Commissione sanità, interviene sulla sospensione dei ricoveri presso la Neurologia di Ozieri ed il trasferimento dei degenti presso il reparto di Neurologia di Sassari a far data dal 31 ottobre 2022, a causa della penuria di medici. “Una situazione preoccupante, dovuta alla ben nota carenza di medici, che rischia di cancellare una unità operativa inaugurata nel 2016 dopo anni di attesa e ingenti investimenti -ricorda Tedde-.” L’attività era stata già sospesa nel mese di giugno per mancanza di personale medico e delle minime condizioni per il normale funzionamento della struttura complessa. Dopo quasi tre mesi di sospensione, dal 19 settembre erano ripresi i ricoveri dei pazienti presso il reparto di Neurologia. “E’ ben noto che la carenza di personale medico risale a cause ed errori del passato, ma occorre oggi trovare soluzioni, anche temporanee, nell’attesa di misure strutturali. Non possiamo governare la Sardegna con la testa rivolta all’indietro -chiude Tedde-.”