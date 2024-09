Marcia della Pace con i Lions

ALGHERO – Da un progetto che il Multi Distretto Lions 108 ITALY sta portando avanti nell’estate 2024 nasce La Staffetta della Pace. Si tratta di una marcia che, attraverso la staffetta promossa dai Lions, desidera diffondere un messaggio di pace e solidarietà. La marcia inizia dalle Tre Cime di Lavaredo e si snoda attraverso diverse regioni italiane, per concludersi a Roma alla fine di settembre prossimo. Ogni tappa rappresenta l’occasione per incontrare comunità locali, condividere storie e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della pace. Scopo finale è anche quello di consegnare a Papa Francesco, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un documento che rappresenti l’evento che ha coinvolto tante persone portavoce del messaggio di pace.

Anche in Sardegna, sabato 7 settembre, ad Alghero, su iniziativa del Club di Ittiri e della Zona C della VII Circoscrizione, ci sarà una staffetta che coinvolgerà i Club del nord dell’isola che comprende la Zona A B e C.

Chiunque desideri condividere la giornata all’insegna dei valori, promossi da sempre dal Lions International, può partecipare e sottoscrivere la pergamena che farà parte del documento finale che verrà consegnato in Vaticano a Roma.

Programma

Ore 10.00 Partenza dalla Chiesa di N. S. della Mercede

Ore 11.30 Arrivo al Santuario di N.S. di Valverde

Ore 11.30 Santa Messa “Per la Pace nel Mondo” celebrata da Don Pasquale

Ore 12.30 Saluti delle autorità religiose, civili e lionistiche

Ore 13.00. Picnic sociale con pranzo al sacco

Per info +39 3357837867 Giuseppe Crabolu presidente della Zona C VII