“Maggioranza e Giunta Todde, sei mesi di nulla”

CAGLIARI – “Domani, 25 agosto, si celebra il primo semestre dell’era Todde, che manda in archivio un decimo dell’intera legislatura. È lecito, perciò, un primo bilancio: cosa ha prodotto la Giunta regionale e la maggioranza che la sostiene? Finora, di concreto abbiamo solo una variazione di bilancio e la moratoria sulle energie rinnovabili. Il primo era un atto scontato, mentre il secondo provvedimento, come ampiamente annunciato, si è rilevato assolutamente inutile. Adottato esclusivamente per guadagnare tempo e scaricare sul Governo nazionale la propria inefficienza e incompetenza. Sarebbe bastato accogliere i nostri suggerimenti per tutelare meglio le comunità e difendere il territorio dalla speculazione”. È il commento di Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, sui primi sei mesi della legislatura regionale.