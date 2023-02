Lo Sant Rosari en alguerés a la Setmana Santa a l’Alguer

L’ALGUER – L’Òmnium Cultural de l’Alguer informa que s’està constituint un grup de persones, socis i no socis de l’associació, per recitar lo Sant Rosari en alguerés durant les processons de la Setmana Santa, a l’Alguer.

Ja de anys l’Òmnium Cultural de l’Alguer està remarcant la importància de la presència de la nostra llengua, i de la nostra identitat peculiar, durant les processons. I també en funció d’això, al 2018 ha publicat lo Rosari del Divendres Sant i al 2019 Lo Sant Rosari. Totes dues les publicacions són estades traduïdes en alguerés de Carla Valentino, vicepresidenta de l’associació, i són estades distribuïdes gratuïtament. De recordar que Lo Sant Rosari publicat al 2019, ha tengut l’Aprovació Eclesiàstica de part del Bisbe de l’Alguer, S.E. Mauro Maria Morfino.

I ja al 2018 i al 2019, gràcies a la sensibilitat i a la disponibilitat de diverses fidels, era estat possible formar un grup que resava en alguerés durant les processons. Enguany, aquelles mateixes persones, i altres, amb l’ajut i el suport de l’Òmnium Cultural de l’Alguer volen convidar qui se la senteix a se unir a elles.

Per qui vol fer part del grup l’apuntament és per dilluns 6 de febrer, a les sis i mitja de la tarda, a la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, al carrer de La Marmora, 64.

*** *** ***

L’Òmnium Cultural de l’Alguer informa che si sta costituendo un gruppo di persone , soci e non soci dell’associazione, per recitare il Santo Rosario in algherese durante le processioni della Settimana Santa ad Alghero

Già da diversi anni l’Òmnium Cultural de l’Alguer sta rimarcando quanto sia importante la presenza della nostra lingua, e della nostra identità peculiare, durante le processioni. Anche in funzione di ciò, nel 2018 ha pubblicato Lo

Rosari del Divendres Sant ( Il Rosario del Venerdì Santo) e nel 2019 Lo Sant Rosari (Il Santo Rosario). Entrambe le pubblicazioni sono state tradotte in algherese da Carla Valentino, vicepresidente dell’associazione, e sono state distribuite gratuitamente. Da ricordare che Lo Sant Rosari pubblicato nel 2019 ha avuto l’Approvazione Ecclesiastica da parte del Vescovo di Alghero, S.E. Mauro Maria Morfino.

Già nel 2018 e nel 2019, grazie alla sensibilità e alla disponibilità di diverse fedeli, era stato possibile formare un gruppo che pregava in algherese durante le processioni. Quest’anno, quelle stesse persone, e altre, con l’aiuto e il supporto dell’Òmnium Cultural de l’Alguer invitano chi se la sente ad unirsi a loro.

Per qui vuole far parte del gruppo, l’appuntamento è per lunedì 6 febbraio alle 18.30 presso la sede Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64.