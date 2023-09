“Lo Frontuni” e l’Obra Cultural de l’Alguer presentano: “Les tres edats”, commedia musicale

ALGHERO – L’Associazione Musicale “Lo Frontuni” e l’Obra Cultural de l’Alguer presentano: *”Les tres edats”*- Le tre età – Commedia Musicale in algherese – Atto unico – di Annamaria Ceccotti con la Direzione Artistica del Maestro Francesco Santino Scognamillo.

Attraverso tre figure femminili di diversa generazione – la nonna Verdina, la figlia Caterina e la nipote Lluna – si affronta, con leggerezza e simpatia ma al contempo in modo incisivo, la consapevolezza della situazione linguistica attuale, affinché si possano mettere in atto tutti i mezzi necessari per la sua salvaguardia.

La Commedia Musicale è realizzata con la partecipazione di:

– Gruppo Teatrale “Lo Frontuni”: Regista Annamaria Ceccotti

– Gruppo Vocale “Lo Frontuni”: Maestro del Coro Francesco Santino Scognamillo

– Coro Polifonico Olmedese “Incantos”: Maestro del Coro Dario Pinna

– Ensemble strumentale”Lo Frontuni”: Direttore Musicale Francesco Santino Scognamillo

L’evento gode del patrocinio di:

– Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna

– Provincia di Sassari

– Comune di Alghero

– Fondazione Alghero

– Generalitat de Catalunya

– Plataforma per la Llengua

La commedia musicale si svolgerà nei giorni 4/5/6 Ottobre 2023, alle ore 20.30, presso il Teatro Civico “Gavi Ballero”.

I biglietti sono in vendita presso la sede de l’Obra Cultural, Via Arduino n. 44 (tel. 079977228) dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a partire da Giovedì 21 Settembre 2023.

——————————————————-

L’Associació Musical “Lo Frontuni” i l’Obra Cultural de l’Alguer presenten “Les tres edats” Comèdia Musical en alguerès – Acte Únic de Annamaria Ceccotti amb la Direcció Artística del Mestre Francesco Santino Scognamillo.

A través de tres figures feminils de diverses generacions, la iaia Verdina, la filla Caterina i la neta Lluna s’afronta, amb lleugeresa i simpatia, però al mateix temps amb eficàcia, la realtat de la situació lingüística actual, perquè es puguin posar en pràctica tots los metzos necessaris per a la sua salvaguarda.

La Comèdia Musical es realitzadfa amb la participació del

Grup Teatral “Lo Frontuni”: Regista Annamaria Ceccotti

Grup Vocale “Lo Frontuni”: Mestre del Cor Francesco Santino Scognamillo

Cor Polifònic Olmedese “Incantos”: Mestre del Cor Dario Pinna

Ensemble strumental”Lo Frontuni”: Director Musical Francesco Scognamillo

L’iniciativa té lo patrocini del President del Consell Regional de Sardenya; de la Província de Sàsser; del Municipi de l’Alguer; de la Fondaziona Alghero; de la Generalitat de Catalunya i de la Plataforma per la Llengua .

La comèdia musical aniguerà en escena en los dies 4/5/6 de Octubre 2023, a les 20.30 hores, al Teatre Cívic “Gavi Ballero”.

Los bitllets són en vèndita a la seu de l’Obra Cultural, carrer Arduino n. 44 (tel. 079977228) del dilluns al divendres, de les 10:30 a les 12:30 hores, de les 17:00 a les 19:00 hores, a partir del dijous 21 de Setembre 2023.