L’Istituto Verdi rinnova i vertici, Piccone confermata presidente

ALGHERO – L’Istituto Musicale Verdi di Alghero, rinnova il suo nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026. A guidare questa realtà che lo scorso anno ha festeggiato ben 75 anni di attività e che è nata con lo scopo di diffondere la cultura musicale, ed incoraggiare lo studio della musica, c’è Giusy Piccone, al secondo mandato come presidente, insieme a Gabriele Di Pietro, Alessandra

Casu, Marco Floris, Giovanna Maria Piras e Caterina Cherchi.

Ma le sorprese non finiscono qui! La raccolta fondi che l’Istituto ha avviato lo scorso anno ha registrato un incredibile successo: con un totale raccolto di 2.465,00 euro provenienti da 44 generosi donatori. Un particolare ringraziamento va all’iniziativa Musicamisù del ristorante Alamo, che ha contribuito con un’importante donazione di 510,00 euro.

Il “Verdi” ha anche avviato i suoi corsi per il 2024 nel centro storico della città, presso l’affascinante complesso de Lo Quarter. La sede è provvisoria ed è stata concessa grazie alla collaborazione della Fondazione Alghero, in attesa che sia reso agibile lo spazio, individuato dal Comune, presso l’istituto comprensivo 1 presso la scuola media statale di

Fertilia. Con orari estesi dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 20:30, l’Istituto offre una vasta gamma di corsi per tutte le età e livelli di esperienza.

Tra i corsi avviati, spiccano nuove proposte come arpa, batteria, chitarra elettrica/moderna e tromba, che hanno già registrato un grande successo e che affiancano i corsi collaudati di chitarra classica, fisarmonica, flauto, pianoforte, sassofono e violino. Con un totale di 74 nuovi allievi e allieve, tra cui la più giovane di soli 4 anni e la più anziana di 78 anni, Istituto Musicale Verdi continua a promuovere la passione per la musica e a formare talenti di tutte le età e provenienze.

Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle tante attività del “Verdi”, vi invitiamo a visitare il nostro sito web – www.istitutomusicalealghero.it – o a contattarci direttamente a ist.musicaleverdi@gmail.com