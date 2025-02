Lions Alghero e Arpas per Educazione ambientale al Comprensivo 3 di Alghero

ALGHERO – ASi è tenuto oggi un incontro organizzato dal Lions Club Alghero in accordo con la Dirigente Scolastica Paola Masala dell’IC n° 3 per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche relative all’ambiente e al clima con la presenza del Presidente del Lions Club Alghero Giovanni Congiu e l’esperto ARPAS dott. Andrea Motroni.

Negli ultimi anni i cambiamenti climatici sono diventati oggetto di interesse non solo degli addetti ai lavori ma anche degli organi di informazione, dei cittadini e del mondo della scuola. In particolare, i giovani e giovanissimi stanno dando un notevole impulso alla diffusione delle informazioni, anche attraverso la richiesta presso gli organi competenti di prendere provvedimenti sui problemi legati all’ambiente perché preoccupati per il loro futuro.

La lezione conferenza, in forma anche laboratoriale, ha avuto la finalità di dare le basi scientifiche ad una tematica così tanto trattata ed ancora dibattuta, attraverso un ragionamento sui dati misurati, sui rapporti causa-effetto sia all’interno delle dinamiche del clima, sia tra attività antropiche, azioni quotidiane, e riscaldamento globale, con una visione agli scenari climatici futuri. Scopo del laboratorio è cercare di superare un gap conoscitivo, dando maggiori strumenti per la conoscenza dei fenomeni e provocando una riflessione sulle abitudini quotidiane che non aiutano il clima, attraverso il calcolo dell’impronta ecologica degli studenti.

Tra gli argomenti trattati, i climi e il clima della Sardegna, le differenze tra tempo meteorologico e clima, la variabilità climatica e cambiamento climatico.

Il progetto educativo ha una importante finalità educativa e mira ad approfondire le conoscenze sulle problematiche ambientali, a sensibilizzare gli studenti ad un maggior rispetto dell’ambiente e ad indicare le regole che sono alla base di un comportamento ecosostenibile. L’intento è quello di stimolare il senso di responsabilità e di consapevolezza sugli effetti che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere e quindi stimolare ad assumere stili di vita sostenibili che si traducono in comportamenti virtuosi nell’ambiente scolastico e familiare.

Il prossimo incontro si svolgerà il giorno 5 marzo presso la sede di Via Biasi e si vedranno altri studenti coinvolti nelle attività laboratoriali.