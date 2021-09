LIbreria Labirinto, presentazioni nel weekend

ALGHERO – Anche per l’autunno riprendono gli appuntamenti degli incontri con l’autore organizzati dalla libreria Il Labirinto Mondadori in collaborazione con l’Associazione Alghenegra. Doppio appuntamento della libreria nel primo fine settimana di ottobre. Due serate nella Torre Sulis dedicate ai lettori. Per gli amanti delle storie nere, sabato 2 ottobre alle ore 18.30 l’autore Andrej Longo presenterà il suo nuovo libro “Solo la pioggia”. Dopo quattro fortunati titoli con la casa editrice Adelphi, l’autore inaugura con questo ultimo titolo una nuova collaborazione con Sellerio editore. La storia di tre fratelli, una serata di menzogne, occasioni, verità e di conti sospesi. Questo nuovo romanzo di Andrej Longo, considerato una delle voci più forti della nostra letteratura di questi ultimi anni, è un dramma breve e furioso, impietoso e teso, che in movimenti precisi e in un solo spazio è capace di generare una vera deflagrazione. Dialoga con l’autore Emiliano di Nolfo.

Domenica 3 ottobre, sempre alle ore 18.30 nella Torre Sulis, una serata dedicata agli appassionati di storia con la presentazione del nuovo libro di Rita Coruzzi recentemente edito da Piemme e dedicato alla figura di Eleonora di Arborea, “La giudicessa”. Scrittrice appassionata, Rita Coruzzi, scrive da lungo tempo di personaggi, soprattutto femminili, che partendo da situazioni di svantaggio trovano la forza per reagire, affermarsi e trovare la propria strada. Con Piemme ha pubblicato diversi libri dedicati alla sua storia e alla sua scelta di fede e Matilde, vincitore del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, del Premio Internazionale Stefano Zangheri e del Premio Internazionale Città di Cattolica, e l’Eretica di Dio. Affetta da tetraparesi, della sua esistenza ha fatto una battaglia quotidiana per dimostrare che non ci si deve arrendere mai e che è sempre possibile trovare in sé la forza interiore per affrontare qualsiasi prova.

Come da disposizione delle norme anticovid è necessario possedere e mostrare il Green Pass per poter partecipare agli eventi. Posti numerati, consigliabile la prenotazione in libreria (via Carlo Alberto 119) o chiamando il numero di telefono 079980496