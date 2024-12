“Legge Mancia della Regione by Todde, distribuiti 22,5milioni: denuncia alla Procura”

SASSARI – “Un cittadino sardo coraggioso ha deciso di agire e ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Cagliari e alla Corte dei Conti contro alcuni consiglieri regionali.

L’accusa è pesante: si parla di utilizzo improprio delle risorse pubbliche, senza trasparenza, senza bandi, e senza rispettare le regole che garantiscono imparzialità e correttezza nell’uso del denaro pubblico. I fondi sarebbero stati assegnati con una discrezionalità.

Ovviamente anche chi siede comodamente in giunta, si è guardata bene dal proferire parola. Ormai non avrebbe più senso far sapere ai sardi come vengono spesi i soldi, perché loro lo sanno fare meglio dei predecessori.

L’autore della denuncia non si è fermato alla critica: ha chiesto che vengano avviate indagini per accertare eventuali responsabilità penali, civili e contabili, riservandosi di costituirsi parte civile nel procedimento.

Perché è importante? Non possiamo restare in silenzio. La denuncia è un segnale forte: basta con le scorrettezze e l’uso discrezionale dei fondi pubblici”.

Maurilio Murru, ex-presidente del Consiglio Comunale di Sassari