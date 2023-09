Lega Alghero a Pontida: “Grande energia per le corse elettorali”

ALGHER – “La partecipazione della Sardegna alla festa della Lega a Pontida di domenica 17 settembre è stata massiccia, anche da Alghero ci siamo mossi in tanti al seguito del Segretario Regionale, Presidente Michele Pais, per sostenere il nostro movimento con tutto l’entusiasmo e la forza degli ideali politici che lo contraddistinguono. Ci siamo riuniti tutti sotto le tantissime bandiere della Sardegna che hanno sventolato protagoniste nel cielo Lombardo, brandendo l’orgoglio e la fierezza del nostro popolo. La giornata congressuale è stata di altissimo livello con la partecipazione dei ministri e dei protagonisti della stagione politica Leghista di questi ultimi anni dove il movimento del carroccio si sta ricompattando con un rinnovato vigore mostrando la stessa grinta iniziale che ci riporta su nei sondaggi nazionali dai quali traspare il giusto gradimento degli elettori, i quali si riconoscono sempre di più nel nostro messaggio ricco di connotati appartenenti al popolo. Si è avuta inoltre, l’occasione di ascoltare ospiti internazionali come la Francese Marine Le Pen che ci ha voluto onorare della sua presenza con un intervento che ha toccato tutti i punti di pregio della nostra politica, unica voce vicina alla gente deputata all’aiuto dei più deboli e all’affermazione di operosità costante liberata dai lacci della burocrazia arrugginita e rallentata dai vecchi ingranaggi del passato. Noi della segreteria di Alghero siamo stati presenti per tutto il tempo e abbiamo avuto modo di confrontarci con i massimi vertici del partito, incontrando il messaggio del nostro Leader Matteo Salvini che ci ha trasmesso tutto il supporto emotivo e morale, necessario ad affrontare l’imminente stagione elettorale che ci vedrà protagonisti per il rinnovo del Consiglio Regionale di Febbraio. Da oggi si riparte con la stesura dei nuovi programmi, con la raccolta delle idee e con l’ascolto della gente, saremo pronti a dare il massimo per la nostra terra. Più grande è la Lega, più forte è la Sardegna”.